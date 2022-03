Alimenti, attenzione al latte per neonati: scatta il richiamo del Ministero della Salute

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato un avviso di richiamo per latte per neonati a causa di errori in etichetta. Si tratta di “Alimento liquido per bambini da 1 a 3 anni a base di latte parzialmente scremato” a marchio HiPP, commercializzato da HiPP Italia S.r.l. Via Ramazzotti 12 20045 Lainate (Milano) e prodotto in Austria per conto di Pinzgau Milch Produktions GmbH per HiPP Germania.

I lotti richiamati sono i numeri 201901 e 201902, con data di scadenza indicata in 20-10-2022, venduto in unità da 470 ml. Il motivo del richiamo è indicato in “Presenza di indicazioni contrastanti in etichetta sulla fascia d’età di destinazione del prodotto – trattasi di Latte Crescita destinato alla fascia 1-3 anni e non dal 6° mese come indicato erroneamente in etichetta“.