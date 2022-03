Arte: è morto il pittore Pierre Carron, maestro della nuova figurazione

MeteoWeb

Parigi, 22 mar. – (Adnkronos) – L’artista francese Pierre Carron, maestro nella nuova figurazione che conserva nella sua pittura la memoria e le sensazioni suscitate in lui dalle atmosfere senza tempo del mare e della campagna del periodo dell’infanzia, è morto sabato 19 marzo all’età di 89 anni. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’Accademia di Belle Arti di Parigi, dove venne eletto nel 1991 e di cui è stato presidente dal 2002 al 2019. Nel 1995 era stato eletto all’Accademia di San Luca di Roma.

Il lavoro di Carron si distingue per la continua mescolanza della realtà con la fantasia. Nei suoi dipinti evoca i temi ricorrenti del mare e del giardino e frequenti sono i ritratti e le nature morte.

Nato il 16 dicembre 1932 a Fécamp, in Normandia, Pierre Carron studia alla Scuola regionale di Belle Arti a Le Havre e poi alla Scuola di Belle Arti a Parigi. Dal 1952 inizia ad esporre in Francia e all’estero; riceve nel 1957 il Prix de la Critique e nel 1960 il Gran Prix de Rome. Dal 1961 al 1964 soggiorna all’Accademia di Francia a Roma e stringe una significativa amicizia con l’allora direttore e pittore Balthus, che segnerà profondamente la sua arte.

Dal 1967 Carron inizia il suo lungo periodo di insegnamento di pittura figurativa presso la Scuola di Belle Arti di Parigi. Durante la sua carriera Carron ha esplorato anche la tecnica del vetro colorato: tra il 1993 e il 2002 ha creato i cartoni per le vetrate del coro della cattedrale Sainte-Croix di Orléans, suggerendo un mondo da favola, mondo fantasioso e poetico. Il suo ultimo lavoro è stato commissionato per il coro della cattedrale di Meaux: la Vergine Maria e la Chiesa nell’opera della Redenzione e il martirio di Santo Stefano sono i soggetti principali. Questo polittico è stato esposto al Museo di Belle Arti di di Chartres da ottobre 2021 a gennaio 2022.