Arte: Francis Picabia conquista record da 10 milioni di euro all’asta del surrealismo

Parigi, 17 mar. – (Adnkronos) – Il dipinto “Pavonia” di Francis Picabia (1879-1953) è stato venduto per 10 milioni di euro all’asta di arte surrealista di Sotheby’s a Parigi, stabilendo il nuovo record per l’artista francese (in precedenza era di 8 milioni di euro). Quest’opera fu realizzata nel 1929 per il grande progetto di decorazione dell’appartamento parigino del mercante d’arte Léonce Rosenberg. Un altro dipinto di Picabia, “Nu de dos” (1940-1942) è stato aggiudicato sempre da Sotheby’s per 3,3 milioni di euro.

L’asta parigina che ha proposto il catalogo “Surrealism and its legacy” ha incassato un totale di quasi 33 milioni di euro. Il pittore belga René Magritte era rappresentato da quattro dipinti, due dei quali inediti in una vendita pubblica: “e Paysage Fantôme”, battuto per 2,1 milioni di euro, e “Le Palais de la Courtisane”, acquistato a quasi 2 milioni di euro.

L’asta omprendeva anche una sezione speciale dedicata alle donne surrealiste con importanti opere a lungo inedite di Dorothea Tanning (“Nocturnal Scrums”, 1958, 567.000 euro), Leonor Fini (“Sphinx” per David Barrett, 1954, 119.700 euro) e Toyen (“Secret Room Without a Lock”, 1966, 1,5 milioni euro).