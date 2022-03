Bce: Lagarde, ‘possibili nuovi strumenti contro rischio frammentazione ‘**

MeteoWeb

Roma, 17 mar. – (Adnkronos) – Nonostante il rischio principale oggi arrivi dall’elevato livello di inflazione la Bce non perde di vista il pericolo di ‘frammentazione’ dell’Eurozona: per questo “se necessario, possiamo progettare e implementare nuovi strumenti per garantire la trasmissione della politica monetaria” in maniera uniforme. Lo segnala la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo discorso a una conferenza a Francoforte, evidenziando come “alla luce di condizioni iniziali divergenti, shock esogeni possono influenzare le economie in modo asimmetrico”.

“Per ridurre l’incertezza in queste condizioni, il Consiglio direttivo ha ribadito il suo impegno alla flessibilità. Ciò significa che siamo pronti a utilizzare un’ampia gamma di strumenti per affrontare la frammentazione, compreso il reinvestimento del nostro portafoglio detenuto” nell’ambito del Pepp il programma di acquisti varato dopo lo scoppio della pandemia.