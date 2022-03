Buongiorno! Buon Equinozio di Primavera 2022! Le migliori IMMAGINI, GIF, FRASI, CITAZIONI e VIDEO da condividere oggi

MeteoWeb

Inizia oggi ufficialmente la Primavera 2022 con l’Equinozio che “scocca” alle 15:33 UTC (le 16:33 ora italiana).

I due equinozi, uniti ai solstizi, scandiscono i ritmi della Natura: sono le pause e i passi di una danza cosmica di cui tutti facciamo parte.

Per l’occasione proponiamo immagini e GIF (nella gallery in alto), frasi, citazioni e video (in basso) che possiamo condividere oggi per augurare un Buon Inizio di Primavera!