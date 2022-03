Calcio: Allegri, ‘squadra ha fatto bene, Morata importante’

MeteoWeb

Genova, 12 mar. (Adnkronos) – “Morata è un giocatore di un livello tecnico tra i primi in Europa, poi certo quando gioca spalle alla porta per lui è più difficile”. Sono le parole del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, a Dazn dopo la vittoria per 3-1 contro la Sampdoria. Lo spagnolo ha realizzato una doppietta a Marassi. “Oggi sul piano tecnico la squadra ha giocato una buona partita. Dobbiamo migliorare nel momento in cui abbiamo il controllo, tenendo in mano il gioco, quando verticalizziamo non dobbiamo essere frettolosi e capire il momento per andare a far male all’avversario. Qui non era facile e la squadra ha fatto veramente bene, era importante vincere per consolidare il quarto posto”, ha aggiunto Allegri che parlando anche di Kean ha detto: hHa fatto una buona partita. Quando gioca è sempre efficace. Si è conquistato un rigore, a Empoli ha segnato. È importante per questa squadra. Deve migliorare nei controlli, dal punto di vista tecnico. Però quando ha spazio diventa devastante”.