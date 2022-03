Calcio: Bosetti (ultras Inter), ‘stadi dovevano già essere aperti al 100%, perché si ritarda ancora?’**

MeteoWeb

Roma, 17 mar. – (Adnkronos) – “Gli stadi dovevano essere già stati aperti senza restrizioni. In Italia è stato praticamente riaperto tutto solo sugli stadi si indugia ancora, siamo passati dalla chiusura totale a riaprire a 5.000 persone, poi al 50%, ora al 75% e forse da aprile al 100%. Intanto anche domenica non ci sarà la riapertura completa. Se hanno fatto il Festival di Sanremo al chiuso al 100% perché si aspetta ancora a riaprire gli stadi? Sono stati praticamente chiusi da due anni, così facendo hanno stravolto e mandato in rovina il calcio”. Così all’Adnkronos Renato Bosetti, uno dei responsabili del direttivo della Curva Nord dell’Inter, in merito all’imminente riapertura degli stadi al 100%.

Sui rischi di assembramenti all’ingresso e all’uscita e sul possibile utilizzo delle mascherine Bosetti attacca: “Se stiamo ancora a sentire i virologi pagati dalle case farmaceutiche vuol dire che non abbiamo capito niente. Il problema è che in Italia non ci si ribella mai e quindi è giusto che ci teniamo le mascherine e le chiusure che hanno mandato l’economia sul lastrico”.