Calcio: Conference League, Vitesse-Roma 0-1 nell’andata degli ottavi**

Arnhem, 10 mar. – (Adnkronos) – La Roma supera 1-0 in trasferta gli olandese del Vitesse nell’andata degli ottavi di finale di Conference League disputata al Gelre Dome di Arnhem. A decidere il match la rete di Oliveira al 46′ del primo tempo. Lo stesso centrocampista portoghese si fa espellere per doppia ammonizione al 34′ della ripresa lasciando i giallorossi in dieci nel finale di partita. Il ritorno tra una settimana allo stadio Olimpico.