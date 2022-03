Calcio: Inzaghi, ‘sarebbe essenziale segnare un gol nel primo tempo’

MeteoWeb

Milano, 7 mar. – (Adnkronos) – “Un gol nel primo tempo sarebbe essenziale. Sappiamo che sarà molto molto difficile: abbiamo avuto tre giorni per prepararla, i ragazzi stanno bene”. Così l’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League ad Anfield Road contro il Liverpool dove proverà a ribaltare il ko per 2-0 di San Siro. “Il Liverpool insieme a Bayern Monaco e Manchester City sono le più forti d’Europa, giocheremo in un grande stadio e con un pubblico molto caldo… E’ bello vivere gare del genere, così come è stata bella la partita d’andata. Sappiamo che nel loro stadio sarà ancora più difficile”, aggiunge Inzaghi.