Torino, 10 mar. – (Adnkronos) – A due giorni dal match di campionato contro la Sampdoria si è allenata oggi alla Continassa: focus odierno sullo sviluppo della manovra. Mattia De Sciglio e Alex Sandro hanno svolto l?intera seduta in gruppo. Domani allenamento in mattinata, poi, alle 14, prima della partenza per Genova, Massimiliano Allegri presenterà in conferenza stampa la partita.