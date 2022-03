Calcio: Mourinho, ‘Vittoria speciale e meritata, ci è riuscito tutto quanto pianificato’

MeteoWeb

Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Grande prestazione. Già la vittoria con l’Atalanta era stata solida, con un risultato ovviamente diverso ma con una squadra consapevole di quello che doveva fare. Oggi è stata veramente speciale: sembrava che i giocatori sono stati in grado di mettere tutto in campo tutto quello che avevamo pianificato. Hanno meritato, bisogna dare credito a loro, contro un avversario che nel secondo tempo ha cercato di fare un risultato diverso, ha giocato con l’orgoglio tipico di chi gioca un derby. Noi sempre in controllo, non c’è dubbio che i ragazzi meritano totalmente la vittoria”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho a Dazn al termine del derby vinto 3-0 con la Lazio.