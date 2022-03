Calcio: Osimhen segna e fotografa i tifosi, Napoli pubblica immagini scattate da nigeriano

MeteoWeb

Verona, 13 mar. – (Adnkronos) – Doppietta ed esultanza con macchinetta fotografica. Così l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, oggi mattatore nel 2-1 degli azzurri a Verona, ha festeggiato la seconda rete segnata al Bentegodi. L’attaccante nigeriano dopo il gol è corso sotto il settore ospiti e dopo aver preso una macchina fotografica ad un fotografo ha immortalato i tifosi sugli spalti. Il club partenopeo, via Twitter, ha pubblicato un breve slideshow con alcune delle foto scattate dal centravanti nigeriano ai tifosi arrivati in Veneto per seguire la formazione di Spalletti.