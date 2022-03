Calcio: Unar al fianco dalla Figc per campagna antidiscriminazione

MeteoWeb

Roma, 21 mar. – (Adnkronos) – ?La campagna della Figc #Unitidaglistessicolori è un segnale importante nell?ambito delle azioni finalizzate all?eliminazione di ogni forma di discriminazione e razzismo nel mondo del calcio?. Lo dichiara Triantafillos Loukarelis, direttore dell?Unar-Ufficio nazionale antidiscrimazioni razziali della Presidenza del Consiglio, in merito alla campagna #Unitidaglistessicolori, lanciata dalla Figc in occasione della Giornata internazionale per l?eliminazione della discriminazione razziale e che vede l?Unar partner istituzionale. ?Ogni azione concreta finalizzata a realizzare questo obiettivo trova il supporto dell?Unar, e la campagna della Figc rientra tra queste – prosegue -. Fenomeni come l?odio e l?intolleranza non devono più trovare spazio nei nostri stadi. Per far questo è indispensabile continuare a lavorare in sinergia con le istituzioni sportive per isolare i violenti e contrastare episodi che nulla hanno a che vedere con gli altri valori dello sport?.