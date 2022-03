Calcio: Youth League, Liverpool ko 2-0 e Juventus in semifinale

MeteoWeb

Torino, 15 mar. – (Adnkronos) – Non si ferma la Juventus Under 19 in Youth League. Vittoria anche nei quarti di finale della competizione e qualificazione in semifinale. Un risultato storico per la formazione bianconera, che ha battuto a Vinovo il Liverpool per 2-0. Decisive le reti, entrambe nella ripresa, di Fabio Miretti al 66′ e Ange Chibozo al 70′. Per la prima volta nella sua storia, la Juventus ha raggiunto questo traguardo: i bianconeri accedono dunque alla Final Four del più importante torneo giovanile continentale, che si svolgerà a Nyon.