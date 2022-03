Covid: bozza dl, obbligo mascherine al chiuso fino al 30 aprile**

MeteoWeb

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – “Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso” con esclusione delle abitazioni private “è fatto obbligo, sull?intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Si legge nella bozza del dl Covid all’esame del Cdm oggi.

Nella bozza del documento si specifica che l’obbligo vale per “l?accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo” dagli aerei ai treni, i pullman e i “mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale” e per il “trasporto scolastico”. Inoltre, l’obbligo resta per “l?accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici”.

Ed ancora “per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi”. Si specifica inoltre che “fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo”.