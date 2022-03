Covid, in Corea del Sud nuovo record di contagi e di morti: pandemia fuori controllo nel Paese con più vaccinati al mondo

MeteoWeb

Con 383.651 nuovi casi positivi e 269 morti accertati nelle ultime 24 ore, oggi la Corea del Sud (51 milioni di abitanti) fa registrare i propri nuovi record di contagi e di decessi giornalieri dall’inizio della pandemia. Con i dati odierni, il Paese asiatico ha superato i 6 milioni e 200 mila casi positivi totali in due anni, risalendo al 14° posto assoluto nella triste classifica di contagi per Stato, sempre più vicina a Paesi Bassi e Iran che inesorabilmente supererà nei prossimi tre giorni. Nel mirino, entro dieci giorni, anche l’Argentina all’11° posto. Più difficile (ma non impossibile, se quest’ondata continuerà) entrare nella Top-10 scalzando la Spagna.

La Corea del Sud è il Paese con il più alto numero di vaccinati in tutto il mondo: i coreani che hanno fatto il vaccino, infatti, sono addirittura 45 milioni, pari all’87% dell’intera popolazione nazionale (bambini compresi), mentre in 32 milioni hanno già ricevuto la terza dose, pari al 62% dell’intera popolazione. Secondo le informazioni fornite dal Dipartimento della Salute pubblica, più del 90% dei contagi degli ultimi giorni si sta verificando tra i vaccinati con due e tre dosi.