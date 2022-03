Covid: Governo pone fiducia al Senato su decreto legge su obbligo vaccino over 50**

MeteoWeb

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto la questione di fiducia sul decreto legge che prevede l’obbligo di vaccino anti-Covid per gli over 50. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, va convertito entro il prossimo 8 marzo. In base alle decisioni della Conferenza dei capigruppo sono subito iniziate le dichiarazioni di voto.