Covid: in Lombardia 6.783 nuovi casi e 14 morti/Rpt

MeteoWeb

Milano 27 mar. (Adnkronos) – Sono *6.783* i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 52.673 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il *12,9%*.

Nelle ultime 24 ore sono morte 14 persone, per un totale di 39.189 decessi nella regione da inizio pandemia.

I pazienti in terapia intensiva sono 44, uno meno di ieri; mentre nei reparti Covid ordinari aumenta leggermente il numero dei ricoverati, oggi 928 (+13).

Nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono oggi 2.226, in provincia di Brescia 847, a Monza e Brianza 626, a Varese 544, a Bergamo 411, a Como 401, a Pavia 343, a Mantova 309, a Lecco 246, a Cremona 198, a Lodi 127 e a Sondrio 101.