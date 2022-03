MeteoWeb

Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Con 193 voti a favore e 35 contrari il Senato ha confermato la fiducia posta dal Governo sul decreto legge che prevede l’obbligo del vaccino anti-Covid per gli over 50. Il provvedimento è stato così approvato in via definitiva. Presenti 229 senatori.