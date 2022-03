Covid: Renzi, ‘attenzione a segnali dalla Cina, ma facciamo come ha fatto Macron’

MeteoWeb

Roma, 15 mar (Adnkronos) – “Il Covid non è scomparso” e “bisogna comunque stare attenti dai segnali preoccupanti che arrivano dalla Cina”. Lo ha detto Matteo Renzi nel corso del filo diretto con radio Leopolda.

Ma “io sono io sono per eliminare velocemente, come hanno fatto Macron e Johnson, il super green pass e le mascherine perché è chiaro che per chi è vaccinato Omicron e poco più di un raffreddore”, ha sottolineato il leader di Iv.