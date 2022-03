Dall’Intelligenza Artificiale alla cybersicurezza, tutti i settori dei bandi Pnrr del Mur

MeteoWeb

(Adnkronos) – I partenariati che si realizzeranno con i nuovi bandi Pnrr pubblicati dal Mur coprono molti settori e tra i più innovativi della ricerca. Le tematiche, già indicate nelle Linee Guida del Mur di ottobre 2021, comprendono Intelligenza artificiale; Scenari energetici del futuro; Rischi ambientali, naturali e antropici; Scienze e tecnologie quantistiche; Cultura umanistica e patrimonio culturale; Diagnostica e terapie innovative nella medicina di precisione; Cybersecurity; Conseguenze e sfide dell?invecchiamento; Sostenibilità economico-finanziaria dei sistemi e dei territori; Modelli per un?alimentazione sostenibile; Made-in-Italy circolare e sostenibile; Neuroscienze e neurofarmacologia; Malattie infettive emergenti; Telecomunicazioni del futuro.

Il ministero avverte infine che le proposte progettuali per la costituzione dei partenariati estesi potranno essere presentate esclusivamente attraverso il portale Gea a partire dalle ore 12 del 6 aprile 2022, fino alle ore 12 del 13 maggio.