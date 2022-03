Difesa: governo valuta fiducia su Dl Ucraina

MeteoWeb

Roma, 28 mar (Adnkronos) – Nel corso della video call sul Dl Ucraina sono stati ascoltati i punti di vista di tutti i partiti di maggioranza espressi sulla questione dell’Odg presentato da FdI. Permangono, si apprende da fonti di governo, all’interno della maggioranza valutazioni politiche diverse sul voto in commissione sull’odg dall’opposizione.

Per questo i nodi restano ancora sul tavolo e il governo, apprese le posizioni di tutti i gruppi, potrebbe a questo punto valutare la questione di fiducia. In commissione i partiti voteranno a seconda del proprio orientamento interno, sottolineano le stesse fonti.