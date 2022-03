Difesa: Renzi, ‘Conte vuole fine governo Draghi per inseguire sondaggi’**

MeteoWeb

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Il mondo discute delle questioni legate all’Ucraina, non soltanto quelle drammatiche, umanitarie, la tragedia, ma anche le conseguenze geopolitiche sul medio periodo, ciò che accadrà in Cina, la Nato, l’Unione Europea. Da noi che succede? Da noi tutti i media danno spazio a Giuseppe Conte, leader dei Cinque Stelle, che prova a far cadere il governo proprio sulle spese militari”. Così Matteo Renzi in un video su twitter.

“Un atto ideale? Ma di che… Conte ha aumentato le spese militari quando era premier più di quanto abbia fatto io e ha promesso di portarle al 2%”.

“Oggi ha cambiato idea non soltanto per mettere in difficoltà Draghi ma anche e soprattutto perchè deve inseguire i sondaggi. Questa è la politica di oggi. Se hai idee e valori fai politica, se non hai idee e valori segui i sondaggi. E Giuseppe Conte è l’emblema di tutto ciò, tant’è che oggi il Paese è fermo in una discussione su temi così assurdi solo per il cinismo di questa parte politica. Non sono mai stato tanto fiero di aver mandato a casa Conte per mettere Draghi come in queste ore”.