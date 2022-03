MeteoWeb

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Se arriverà la questione di fiducia sul decreto Ucraina, il M5S voterà sì. Un voto che, tra l’altro, non era mai stato messo in discussione, viene rimarcato dai piani alti del Movimento. Giuseppe Conte, nel corso della riunione con i senatori, si è detto anche convinto che all’aumento delle spese per la difesa -in linea con gli impegni Nato- si arriverà con gradualità.