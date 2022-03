MeteoWeb

Roma, 17 mar. (Adnkronos) – Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha presentato il maxi emendamento sostitutivo dell’articolo 1 del decreto legge cosiddetto ‘Sostegni ter’, che recepisce le proposte approvate in commissione, sul quale verrà posta la fiducia. La seduta è stata sospesa per consentire l’esame del testo e riprenderà alle 12.