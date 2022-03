MeteoWeb

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – “Dobbiamo mettere un tetto al prezzo gas, se non lo fa l’Europa lo dobbiamo fare noi”. Ad affermarlo è il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi intervenendo a ‘Porta a Porta’ su Rai Uno. “E’ ovvio che c’è una speculazione in atto che sta mettendo in crisi non solo le imprese ma le famiglie italiane”.