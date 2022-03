MeteoWeb

Bruxelles, 25 mar. (Adnkronos) – “Per maggio avremo anche la proposta della Commissione sulla possibilità -non è detto ci sia eh, è una proposta – di spacchettare il prezzo dell’energia da quella del gas, altro aspetto per cui ci sarà da attendere”. Lo ha spiegato il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Bruxelles.