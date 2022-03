Energia: Draghi, ‘maggior prelievo su extra profitti? Vedremo, misure in Parlamento’

MeteoWeb

Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Il governo ha introdotto un’imposta sui profitti. Fino ad allora, nonostante l’avessi indicata in più occasioni, nessuno ci pensava. Il governo l’ha fissata al 10%. Ora da molti si dice che non basta? E va bene, vedremo. Il Parlamento ha in mano il provvedimento e vedremo. È chiaro che i profitti sono molto più grandi e occorre tenerne conto”. Lo ha detto Mario Draghi in replica al Senato.