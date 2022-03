Energia: Meloni, ‘Ue riveda obiettivi su clima per aiutare settori in crisi’

MeteoWeb

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Dovrebbero essere riviste da subito le strategie climatiche dell’Ue, la strategia ‘Farm to fork’ e tutte le norme che rischiano di limitare la nostra capacità di risposta alla crisi. A maggior ragione è assolutamente necessaria una maggiore flessibilità nell’attuazione del Next Generation EU e quindi nell’utilizzo delle risorse del nostro Pnrr, che devono essere destinate in massima parte a sostenere i settori strategici in crisi”. Lo propone Giorgia Meloni in un intervento sul Corriere della Sera.

“Sulla questione energetica, dopo anni di ambientalismo ideologico sposato dalla Commissione Ue, si torna a parlare di gas e della necessità di diversificarne i fornitori per limitare la nostra drammatica dipendenza. Lo sollecitavamo da tempo, da ben prima della guerra, ma serve anche un’azione più incisiva per frenare il costo delle bollette che stanno strangolando famiglie e imprese”.

“Anche sulla crisi alimentare la Commissione sembra aver superato alcuni dogmi ambientalisti liberando migliaia di ettari inspiegabilmente tenuti a riposo, ma ancora molto resta da fare sul supporto finanziario ad un settore da cui dipende un’altra fetta importante della nostra sovranità e della nostra stessa sopravvivenza”.