Energia: Renzi, Draghi faccia un whatever it takes, tetto ai prezzi per 6 mesi’**

Roma, 15 mar (Adnkronos) – “Serve una mossa tipo ‘whatever it takes’ in campo energetico, che per me è il tetto di 3-6 mesi ai prezzi. E’ una misura totalmente anti libero mercato, ma se si ferma tutto diventa un casino”. Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda parlando del caro energia.

“Dopo due anni di Covid, la guerra. Salgono i costi a tutti i livelli, chiudono le botteghe. Non reggi una situazione del genere. Draghi faccia subito un ‘whatever it takes’ sulle questioni energetiche, costi quel che costi. Un tetto al costo delle energie, della benzina, per 6 mesi a un costo calmierato”, ha spiegato il leader di Iv.