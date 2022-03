Energia: Stefano, ‘scostamento bilancio non è più tabù’

MeteoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – ?Un eventuale scostamento di bilancio non può più essere un tabù?. Lo afferma il senatore Dario Stefano, presidente della commissione Politiche dell?Ue di Palazzo Madama. ?Dobbiamo disinnescare velocemente la fiammata dei prezzi del carburante, partendo magari proprio dalle accise? continua il senatore Dem.

?Il problema del caro energia esiste ed è serio da tempo, tanto che il Governo si è già misurato nei mesi scorsi andando a ridurre i costi degli oneri di sistema nelle bollette degli italiani. Ma la guerra in Ucraina ha ulteriormente inasprito ed esacerbato le tensioni che gravavano sui mercati di tutti i prodotti energetici rendendo di fatto, ad oggi, insostenibili i costi per famiglie e imprese. Senza mezzi termini, siamo di fronte ad uno shock esogeno al quale dobbiamo rispondere con tempismo, risolutezza ed efficacia?.