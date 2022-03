Eni: Eni gas e luce diventa Plenitude

MeteoWeb

Milano, 7 mar. (Adnkronos) – Eni gas e luce da oggi diventa Plenitude, integrando la produzione da rinnovabili, la vendita di gas e luce, i servizi energetici e una rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. Plenitude fornisce energia a circa 10 milioni di clienti europei nel mercato retail, vanta un portafoglio di circa 1,1 Gigawatt di capacità rinnovabile in esercizio e ha l?obiettivo di raggiungere oltre 6 Gw installati al 2025 e oltre 15 Gw al 2030.

Nel settore della mobilità elettrica, attraverso la controllata Be Charge, possiede una rete di oltre 6.500 punti di ricarica che sarà ampliata sia in Italia che in Europa con oltre 27mila punti di ricarica previsti entro il 2025 e oltre 31.000 entro il 2030. Plenitude è inoltre attiva in Italia nella generazione distribuita da impianti fotovoltaici di piccola taglia grazie a Evolvere, società acquisita nel 2020.

Plenitude è una società benefit, “per cui si pone l?obiettivo di avere un impatto positivo sulle persone, le comunità e l?ambiente, e si inquadra nel più ampio impegno di Eni volto a creare valore attraverso la transizione energetica e ad azzerare le emissioni nette di CO2 Scope 3 entro il 2040, grazie a una proposta integrata e diversificata per fornire il 100% di energia decarbonizzata a tutti i clienti”. Plenitude nel corso di quest?anno prevede, compatibilmente con le condizioni di mercato, di quotarsi in Borsa tramite un?offerta pubblica iniziale.