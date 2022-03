F1: Gp Arabia Saudita si corre, per Governo e autorità locali l’evento è sicuro

MeteoWeb

Jeddah, 26 mar. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: la Formula 1 va avanti con il Gp dell’Arabia Saudita a Jeddah. Con un comunicato congiunto, Fia e F1 hanno confermato che il programma del Gran Premio – seconda prova del Mondiale 2022 – proseguirà a nonostante l’attacco missilistico da parte di ribelli yemeniti avvenuto ieri contro un impianto petrolifero Aramco a Jeddah, a poco più di 20 Km dal circuito. “Governo e autorità locali assicurano che l’evento è sicuro”, si legge nella nota.

Le discussioni, durate a lungo tra piloti, team, vertici di F1 e Federazione, già nella tarda serata di ieri avevano portato a questa decisione. A seguito del comunicato congiunto di F1 e Fia, anche la Gpda, l’associazione dei piloti, ha diramato una nota dove è stato sottolineato quanto difficile sia stata la giornata di venerdì a seguito dell’attacco terroristico e spiegato cosa è accaduto in pista nelle ore successive con i vari colloqui, fino alle rassicurazioni da parte del Governo locale. “Speriamo che il GP dell’Arabia Saudita – concludono i piloti – possa essere ricordato per una bella gara e non per quanto avvenuto venerdì”.