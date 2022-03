F1: Leclerc, ‘davvero felice, macchina fantastica’**

MeteoWeb

Sakhir, 20 mar. (Adnkronos) – “Sono davvero felice. Gli ultimi due anni sono stati difficili per il team, sapevamo che questa sarebbe stata una grande opportunità per noi ed i ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile consegnandoci e costruendo questa macchina fantastica. Siamo partiti nel modo migliore con pole, vittoria, giro veloce, doppietta con Carlos, non avrei sperato di meglio incredibile essere tornati al top”. Sono le parole del ferrarista Charles Leclerc dopo il successo nel G del Bahrain di F1 davanti al compagno di squadra Carlos Sainz. “Verstappen ha cercato di superarmi? Si ho cercato di essere intelligente ed utilizzare il drs nel modo migliore e risuperarlo, ho ripreso la mia posizione e sono felice che abbia funzionato la strategia. Safety car? Non avrei voluto che ci fosse ma sono riuscito a ripartire alla grande e questo mi ha dato margine per gestire la gara fino alla fine”, ha aggiunto il monegasco della rossa.