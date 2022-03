F1: test Bahrain, Gasly il più veloce davanti a Sainz e Leclerc nella prima giornata

MeteoWeb

Sakhir, 10 mar. – (Adnkronos) – Pierre Gasly è il più veloce nella prima delle tre giornate di test sul circuito di Sakhir in Bahrain, gli ultimi prima dell’inizio del mondiale di F1. Il francese dell’Alpha Tauri ferma i cronometri sul tempo di 1’33″902 con gomma rossa. Bene le Ferrari, con lo spagnolo Carlos Sainz (1’34″359) 2° e il monegasco Charles Leclerc (1’34″531) 3° e il migliore del mattino. F1-75 sempre affidabile e costante, colpisce anche perché raggiunge un buon bilanciamento in tempi brevi. La Red Bull macina chilometri con Sergio Perez (1’35″977) e chiude decimo. La Mercedes, che ha fatto discutere il paddock per le tante novità, ottiene il nono crono con George Russell (1’35″941) e l?undicesimo con Lewis Hamilton (1’36″365).