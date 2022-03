Fed: primo rialzo tassi dal 2018, + 25 punti a 0,25-0,50%

MeteoWeb

Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – Come previsto, alla luce di una forte ripresa post-covid e sotto la pressione di una inflazione ai massimi da decenni, la Federal Reserve rialza il tasso di riferimento per la prima volta dal 2018, con un ritocco di 25 punti, portandolo in un range fra lo 0,25 e lo 0,50%. La riunione del Fomc, il comitato di politica economica, ha deciso il rialzo alla luce di “indicatori dell’attività economica e dell’occupazione che hanno continuato a rafforzarsi, di una forte crescita di posti di lavoro e con un tasso di disoccupazione diminuito notevolmente”. Ma in questo scenario, continua la banca centrale, “l’inflazione rimane elevata, riflettendo gli squilibri di domanda e offerta legati alla pandemia, l’aumento dei prezzi dell’energia e le complessive pressioni sui prezzi”.

In questo scenario, la Fed ritiene che “con un adeguato rafforzamento della politica monetaria, l’inflazione possa tornare all’obiettivo del 2 per cento mantenendo un forte mercato del lavoro”. E non si tratta dell’unico rialzo in vista: confermando la svolta da ‘falco, la Fed “prevede che i continui aumenti dell’intervallo obiettivo saranno appropriati”. Al via anche la riduzione del bilancio: “Il Comitato – si legge nella dichiarazione – prevede in una prossima riunione di iniziare a ridurre le sue partecipazioni in titoli del Tesoro e titoli di debito di agenzie e titoli garantiti da ipoteche di agenzie”. La decisione non è stata presa comunque all’unanimità dal momento che un membro – James Bullard – ha chiesto un rialzo addirittura di 50 punti.