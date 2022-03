MeteoWeb

Roma, 9 mar (Adnkronos) – I decreti delegati legati alla riforma del catasto “dovranno prevedere strumenti da porre a disposizione dei Comuni e della Agenzia delle entrate per facilitare l’individuazione di immobili attualmente non censiti, abusivi e che non rispettano la reale consistenza di fatto, la destinazione d’uso, la categoria catastale”. Lo ha detto Mario Draghi al Question time.