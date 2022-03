Gas: G. Sachs, con stop totale a import russo Italia rischia -2,6 punti Pil 2022

MeteoWeb

Roma, 8 mar. – (Adnkronos) – Nello scenario peggiore – quello in cui Mosca dovesse bloccare tutte le forniture di gas verso l’Europa – la crescita previste per il 2022 per il Pil dell’Eurozona potrebbe ridursi fino a 2,2 punti, ma con un impatto che sarebbe più forte in economie molto dipendenti da queste importazioni, come quella della Germania (-3,4 punti) e dell’Italia (-2,6). E’ la stima formulata da Goldman Sachs in un rapporto sulle ricadute economiche dei tagli alle forniture di gas russo,

La banca Usa ricorda come l’Europa “dipende notevolmente dal gas naturale russo” che vale circa un terzo delle importazioni dell’Eurozona, e che da questo gas produce circa il 25% della sua energia (ma l’Italia è al top con una quota del 40%). Goldman Sachs ricorda anche che l’impatto non sarebbe solo in termini energetici ma anche in fatto di tagli alla produzione e aumento dell’inflazione.