Guerra in Ucraina: mamma e figlia senza Green Pass rifiutate da un hotel a Bologna

MeteoWeb

Per gli ucraini in fuga dalla guerra, vaccini e Green Pass sono l’ultima delle preoccupazioni. Eppure in Italia continuano a regolare la vita pubblica e le conseguenze si ripercuotono anche su chi arriva nel nostro Paese in cerca di rifugio dalla guerra.

Olha Martyniuk, che lavora nell’assistenza a Bologna da anni, ha raccontato la storia di una madre in fuga con la figlia dall’Ucraina e giunta in Italia. I primi giorni di marzo, è stata contattata da Dmytro Mahdych, Presidente dell’associazione Nuova Ucraina, che le ha chiesto di trovare una sistemazione in città, per una notte, a una donna in arrivo con la figlia da Kiev. “Ho chiamato un hotel, spiegando che la signora non aveva il Green Pass perché era in fuga dalla guerra. Mi hanno detto che non c’era problema. Invece, una volta arrivate dopo un viaggio di 30 ore, mamma e figlia sono state praticamente cacciate perché senza Green Pass: era notte, siamo impazzite per trovare una farmacia per un tampone… E una volta fatto ancora facevano storie. Ovviamente la stanza era stata pagata“, ha raccontato Olha.

“Il rispetto delle regole è importante, ma non si può perdere l’umanità. Non si può essere indifferenti di fronte a una mamma in fuga dalla guerra con la sua bambina di 11 anni”, ha affermato.