Guerra Ucraina, Russia minaccia stop gasdotto Nord Stream 1

(Adnkronos) – Guerra Ucraina, la Russia ha apertamente minacciato di interrompere le forniture di gas naturale attraverso il gasdotto Nord Stream 1. Lo ha detto il vice premier russo Alexander Novak alla televisione di stato.

“Abbiamo il pieno diritto di imporre un embargo al transito di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1, che oggi opera al 100%”, ha detto Novak, aggiungendo che un simile passo potrebbe essere una risposta alla decisione tedesca di fermare l’approvazione per il progetto Nord Stream 2 in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Novak ha detto che la Russia non sta prendendo ora questa decisione ma si sente spinta in questa direzione dai politici europei e le loro accuse. Attraverso il Nord Stream 1 la Russa invia 60 miliardi di metri cubi di gas l’anno all’Europa attraverso la Germania.