Guerra Ucraina-Russia, revoca onorificenze a cittadini russi: Di Maio convoca commissione

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, su indicazione del ministro Di Maio è stata convocata, e nelle prossime ore si riunirà, una commissione ad hoc per esaminare tutte le onorificenze Osi concesse a cittadini russi, compresi gli ultimi casi, e procedere con l?iter per l?eventuale revoca. E’ quanto si apprende da fonti della Farnesina. Nelle scorse settimane erano già state revocate le onorificenze concesse ai cittadini russi colpiti dalle sanzioni Ue e a membri del governo russo.

Tra i cittadini che avevano ricevuto l’onorificenza figurava anche Alexey Paramonov, il direttore del dipartimento Europa del ministero degli Esteri ed ex console a Milano che due giorni fa ha minacciato Italia in un?intervista a Ria Novosti.