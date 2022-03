Guerra Ucraina-Russia, sirene d’allarme nelle regioni

MeteoWeb

(Adnkronos) – Sirene d’allarme antiaeree si sono attivate in quasi tutte le regioni dell’Ucraina. Lo riporta il Kyiv Independent, secondo cui il rischio raid – oltre a Kiev, si è attivato anche a Sumy, Mykolaiv, Ternopil, Poltava, Kirovohrad, Kharkiv, Zaporizhzhia, Lviv, Ivano-Frankivsk, Dnipropetrovsk, Rivne, Volyn, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia e Odessa. Intanto arriva nella notte un nuovo post social del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha affermato come il prolungato attacco russo a Mariupol sia da considerare un “atto di terrorismo” che sarà “ricordato per secoli”. In un videomessaggio pubblicato su Facebook all’inizio di domenica, il presidente ucraino ha detto che Mariupol passerà alla storia come un esempio di crimini di guerra, riporta ancora il Kyiv Independent.