Italiani all’Estero: Ungaro (Iv), ‘proseguo tour per incontrare nostre comunità’

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – “Per riprendere contatto con le comunità italiane all’estero e capire le loro esigenze dopo due anni di pandemia sto intraprendendo una serie di visite istituzionali in diversi Paesi europei. Dopo Regno Unito, Irlanda e Francia, da ieri fino a martedì sarò in visita nella penisola Iberica, in Spagna e Portogallo. Due Paesi diventati meta importante della nuova emigrazione italiana negli ultimi anni dove ho intenzione di incontrare associazioni, Comites, esponenti del mondo imprenditoriale e accademico, dirigenti sindacali, cittadini, studenti, famiglie e lavoratori”. Lo annuncia Massimo Ungaro, deputato di Italia viva, eletto nella Circoscrizione Estero-Europa.