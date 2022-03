Lega: Toti, ‘un abbraccio a Rixi, finalmente fatta giustizia’

MeteoWeb

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Un abbraccio all’amico Edoardo Rixi, definitivamente assolto per la vicenda ‘spese pazze’. Dopo tante polemiche e fango gettato su di lui, giustizia è stata fatta, in tribunale e non sui giornali o sui social (chissà se qualcuno chiederà scusa). Finalmente Edoardo potrà voltare pagina e ripartire alla grande?. Lo scrive sui social il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.