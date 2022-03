L’Italia produrrà nel novarese 24 caccia invisibili F-35A per la Svizzera

MeteoWeb

La Svizzera ha commissionato all’Italia almeno 24 dei complessivi 36 aerei da combattimento F-35A, prodotto nei pressi dell’Aeroporto di Cameri, nel novarese. Secondo quanto si legge sul sito specializzato aviation-report.com, sono in corso chiarimenti e approfondimenti per stabilire se invece sarà possibile realizzare in Svizzera l’assemblaggio finale di altri 4 aerei nell’ambito di un progetto di compensazione.

I primi 8 saranno prodotti negli Stati Uniti, essendo utilizzati in loco per la formazione iniziale di pilote e piloti svizzeri. Il prezzo concordato e il programma di consegna rimangono invariati, dunque gli aerei verranno consegnati a partire dal 2027. Nelle ultime settimane, armasuisse ha meglio definito con il governo statunitense e con Leonardo – la società italiana attiva nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza – la possibilità di assemblare la maggior parte della futura flotta di F-35A delle Forze aeree svizzere a Cameri, in Italia.

armasuisse ha raggiunto un accordo con il governo statunitense e stabilito che fino a 28 dei 36 aerei complessivi saranno prodotti in Italia da Leonardo, anche se è ancora in corso una verifica con il costruttore degli F-35A, Lockheed Martin, per capire se i lavori di assemblaggio finale saranno eseguiti a RUAG, in Svizzera, nell’ambito di un progetto di compensazione; in caso contrario, anche questi saranno prodotti a Cameri. Lockheed Martin realizzerà i primi 8 aerei nel suo stabilimento di produzione a Fort Worth, in Texas, in modo da poterli utilizzare per la formazione di pilote e piloti svizzeri negli USA. Gli accordi contrattuali con il governo statunitense, e di conseguenza il prezzo e il calendario delle consegne restano invariati.

L’aeroporto militare di Cameri è noto per la sua produzione dell’F-3: si tratta dell’unico punto di produzione in Europa. L’Italia ha partecipato al programma F-35 fin dagli albori, tanto che sia l’Aeronautica militare italiana che la Marina militare italiana utilizzano aerei F-35A e F-35B. Leonardo produce a Cameri anche l’F-35A delle Forze aeree olandesi.