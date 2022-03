Martino: Berlusconi, ‘se ne va amico carissimo, studioso illustre, un uomo libero

MeteoWeb

Roma, 5 mar (Adnkronos) – “Con Antonio Martino se ne va un amico carissimo, uno studioso illustre, un uomo libero. Con lui ho condiviso l?idea della nascita di Forza Italia, della quale ebbe la tessera numero due. Fu uno dei più apprezzati Ministri dei nostri governi, agli Esteri e alla Difesa, stimatissimo in tutti i contesti internazionali e soprattutto negli Stati Uniti, dove si era formato e dove era di casa”. Lo dice Silvio Berlusconi.

“Figlio di Gaetano Martino, uno dei padri fondatori dell?Unione Europea, allievo e amico del premio Nobel Milton Friedman, liberale intransigente, liberista convinto, con il suo pensiero orientò e caratterizzò il programma di Forza Italia fin dal 1994. Con lui elaborai fra l?altro il nostro progetto di riforma fiscale, basato sulla flat tax”, prosegue il leader di FI.

“Me ne mancheranno i modi squisiti, le citazioni colte, l?ironia tagliente, la discrezione. Quella con qui scelse di farsi da parte da una politica attiva che in fondo non aveva mai amato, che intendeva come un dovere civile e morale, al servizio della libertà Anche in questo eravamo profondamente affini”, conclude Berlusconi.