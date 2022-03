Mirabilandia, sabato 2 aprile riparte la stagione ‘che darà spettacolo’

MeteoWeb

Ravenna 29 mar. (Adnkronos) – L?attesa è finita: sabato 2 aprile riaprono i cancelli del Parco divertimenti più grande d?Italia. Il primo weekend di apertura sarà anche l’occasione per ospitare alcune famiglie di profughi ucraini che al momento si trovano nelle strutture ricettive della Riviera e dell’entroterra. Per festeggiare i 30 anni di attività, arriva anche un palinsesto di spettacoli completamente rinnovato. Al Pepsi Theatre andrà in scena ?Zorro®, il musical? l?imperdibile show sulle origini dell?impavido spadaccino che, con maschera e mantello, lotta per la giustizia del suo popolo. Piazza della Fama si trasformerà in un set cinematografico dove si respirerà aria di grande cinema grazie al palcoscenico di ?Viva Hollywood?: un?occasione unica per sbirciare dietro le quinte della produzione di un grande film e scoprire cosa succede in una sessione di trucco e parrucco, come si preparano gli attori, per poi urlare tutti insieme ?Motore, ciak, azione!?.

Nella Far West Valley i fratelli Dalton, due terribili galeotti evasi di prigione, non resistono alla tentazione di gustarsi un buon whisky prima di proseguire nella fuga e cercano di confondersi fra i clienti del saloon. Ma non hanno fatto i conti con la legge: riuscirà l?astuta e tenace ?Lucky Lucy? ad arrestarli? E rombano sempre più forte i motori nella Stunt Arena, dove bolidi di ogni tipo sono pronti a far stridere le ruote e regalare emozioni nello stunt show numero uno in Europa: ?Hot Wheel City – La nuova sfida?. La sfida si concluderà con l?emozionante giro del loop mobile di 18 metri di altezza: il più alto mai eseguito prima in un parco divertimenti.

E sempre in tema di motori, a piazza Ducati torna ?That?s amore? con il famoso cantante americano Johnny sempre alla ricerca della location perfetta per il suo nuovo video musicale. Non mancheranno poi gli appuntamenti meet&greet per incontrare da vicino gli idoli dei più piccoli. Per un?esperienza davvero unica, a disposizione da quest?anno anche l?Exclusive Experience per vivere una giornata da protagonista: posti riservati al Pepsi Theatre e in Arena, giro in pista insieme agli stunt men ma anche un ricordo da portarsi a casa e far vedere agli amici, grazie al video on-board su chiavetta usb e al cappellino esclusivo. La stagione 2022 di Mirabilandia prenderà il via sabato 2 e domenica 3 aprile con orario 10-18. Per ulteriori informazioni e calendario: