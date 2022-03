Oggi è la Festa di San Patrizio: storia, leggende e curiosità sul santo patrono d’Irlanda

MeteoWeb

La Festa del santo patrono di Irlanda si celebra ogni anno il 17 Marzo ed è la più importante dell’anno nella Repubblica d’Irlanda.

San Patrizio, nato nel 385, ebbe una grande capacità di immedesimarsi con l’anima irlandese e di capirla fino in fondo e ciò spiega perché la predicazione della nuova fede non ha avuto alcun martire in questa terra. Patrizio muore nell’Ulster nel 461 a Down, che diventerà Downpatrick.

La Festa di San Patrizio commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il V secolo d.C. proprio grazie a Patrizio, ai tempi vescovo in Irlanda. Il 17 marzo è festa nazionale nella Repubblica d’Irlanda, mentre è una festività bancaria nell’Irlanda del Nord. La ricorrenza viene celebrata anche in altri Paesi del mondo, in particolare quelli caratterizzati da presenza di immigrati irlandesi.

La Festa di San Patrizio è una delle feste nazionali più celebrate al mondo: ha acquisito grande fama e interesse nel corso dei decenni. In questo giorno sono tipiche le sfilate per le vie cittadine.

