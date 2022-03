Meteo, si intensifica l’ondata di gelo sull’Est Europa: -12°C a Minsk, -8°C a Kiev e Varsavia, -7°C a Praga, Odessa e Chisinau – DATI

MeteoWeb

Si intensifica l’ondata di gelo in atto sull’Est Europa. Un forte anticiclone di blocco si è sviluppato sull’Europa nordoccidentale, aprendo un passaggio per l’ingresso di aria artica molto fredda nell’Asia settentrionale e nell’Europa orientale.

Mentre oggi è stata registrata una temperatura minima di -12°C nella capitale russa Mosca e in quella della Bielorussia Minsk, anche in Ucraina si toccano punte di -12°C, con Kiev scesa fino a -8°C. Tra le temperature minime più rilevanti registrate oggi in Ucraina, segnaliamo: -12°C a Iwano-Frankiwsk, -11°C a Riwne, -10°C a Saporischschja, Schepetiwka, -9°C a Ternopil, Kropywnyzkyj, Wolodymyr-Wolynskyj, Lwiw, Sanry, Poltawa, -8°C Kiev, Uman, Lubny Sumy, -7°C a Odessa, Konotop, Myroniwka.

In Bielorussia, sono stati raggiunti picchi di -14°C a Lyntupy, -13°C a Wizebsk, Polazk, -11°C a Baryssau, -10°C a Klichaw, Berasino, Masyr, Horki.

Punte di -14°C anche in Slovacchia, precisamente a Propad. -7°C nella capitale Bratislava, nella capitale della Repubblica Ceca Praga e a Chisinau, capitale della Moldavia. In Moldavia raggiunti picchi di -10°C a Balti e -9°C a Briceni, Leova, Kaxul, Soroca e Camenca. Segnaliamo anche -10°C a Budapest, -9°C a Bucarest, -8°C a Varsavia.

Quando nel weekend arriverà un colpo di rinforzo dell’aria artica dalla Russia, le temperature potrebbero scendere sotto i -18°C nel nord-est dell’Ucraina. L’irruzione artica e le basse temperature persisteranno fino a metà marzo, quando l’anticiclone di blocco inizierà a crollare. Il freddo più estremo ci sarà fino a lunedì 14 marzo. Le temperature a Kiev potrebbero precipitare a -9°C domani, 12 marzo, mentre quelle di Kharkiv potrebbero scendere fino a -19°C.

Queste temperature polari arrivano in un momento in cui centinaia di migliaia di ucraini sono senza elettricità e gas, necessari per cucinare e riscaldarsi, a causa della guerra contro la Russia.