Paralimpiadi 2022: Parsons (Ipc), ‘atleti Russia e Bielorussia vittime di azioni dei vostri governi’

Pechino, 3 mar. (Adnkronos) – ?Agli atleti paralimpici dei due paesi diciamo che siamo molto dispiaciuti che siate colpiti dalle decisioni che i vostri governi hanno preso la scorsa settimana violando la tregua olimpica. Siete vittime delle azioni dei vostri governi”, ha detto Andrew Parsons, presidente dell’Ipc sulla decisione di escludere gli atleti russi e bielorussi dai Giochi Paralimpici invernali di Pechino 2022.

?Il benessere degli atleti è e sarà sempre una preoccupazione fondamentale per noi. Come risultato della decisione odierna, 83 atleti Paralimpici sono direttamente interessati da questa decisione. Tuttavia, se RPC e NPC Bielorussia rimangono qui a Pechino, è probabile che le nazioni si ritirino. Probabilmente non avremo giochi validi. Se ciò dovesse accadere, l’impatto sarebbe di portata molto più ampia. Spero e prego che possiamo tornare a una situazione in cui si parla e ci si concentra completamente sul potere dello sport di trasformare la vita delle persone con disabilità e il meglio dell’umanità”.